Dalla Germania rimbalza un nome nuovo per la difesa della Juventus. Secondo quanto riportato da Sky.de, la dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino il centrale dello Stoccarda Jeff Chabot, classe 1998, che ha militato nella Sampdoria dal 2019 al 2022 con una parentesi allo Spezia. Ha un contratto in scadenza nel giugno del 2028 e viene valutato non meno di 20 milioni di euro.