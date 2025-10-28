Dall'Inghilterra: Jobe Bellingham resta al Borussia Dortmund

Nell'ultimo periodo si sono rincorse parecchie voci su un possibile prestito di Jobe Bellingham destinazione Manchester United. Il fratello di Jude, arrivato al Borussia Dortmund in estate, ha incontrato qualche difficoltà in questi primi mesi collezionando solo due presenze da titolare. Secondo quanto riportato da The Sun, i Red Devils avevano messo nel mirino il classe 2005 che però non sembra intenzionato a lasciare il Borussia, specialmente per una squadra che non disputa la Champions League. Il centrocampista vuole restare e provare a giocarsi tutte le sue carte.