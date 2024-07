Dall'Inghilterra: Guardiola vuole Donnarumma al Manchester City

MERCATO

Secondo il Daily Express il portiere azzurro è un obiettivo dei campioni d'Inghilterra

© afp Pep Guardiola e il Manchester City nel futuro di Gigio Donnarumma? Possibile. Secondo quanto riporta oggi il Daily Express, il tecnico dei campioni d'Inghilterra avrebbe infatti individuato nel portiere del Psg e dell'Italia il successore di Ederson, possibile partente con destinazione Arabia Saudita. Una destinazione, quella inglese, che non dispiace certo a Gigio, a Parigi ormai dal 2021 e proprio in questi mesi in trattativa con il Paris per il rinnovo di contratto che scade nel 2026.

Nessuna fretta e nessuna frizione, ma i colloqui tra le parti non sono ancora giunti a una conclusione positiva: l'interesse dei Citizens e di Guardiola potrebbe a questo punto cambiare le prospettive. Ingaggio (lo stipendio annuo attuale è attorno ai 12 milioni di euro) e costo del cartellino (non meno di 60 milioni) non spaventano certo il City.