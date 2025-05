Dall'Inghilterra: ex juventino Huijsen giocherà nel Real Madrid

L'ex difensore di Juventus e Roma Dean Huijsen diventerà un giocatore del Real Madrid. Il giovane centrale nato in Olanda, ma di cittadinanza spagnola, tornerà in Spagna e sarà uno dei protagonisti del nuovo progetto di Xabi Alonso a partire da giugno. Lo scrive il quotidiano spagnolo As e lo conferma anche la Bbc, secondo cui il Real avrebbe già trovato un accordo sia con il giocatore che con il Bournemouth proprietario del cartellino. "Siamo nelle fasi finali", hanno detto ad AS fonti vicine alle trattative. Tutte le strade di Huijsen portano a Madrid. E quelli da Madrid a Huijsen. Dalla cessione del giocatore al Real ne beneficerà anche la Juventus, che la scorsa estate ha ceduto Huijsen al Bournemouth per circa 15 milioni più una percentuale su una futura rivendita. Che puntualmente si sta per concretizzare, vista la ottima stagione del giocatore in Premier League.