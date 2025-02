Dall'Atalanta ad Atlanta, via Middlesbrough: trasferimento Latte Lath è record in Usa

I trasferimenti a suon di milioni sono arrivati anche nel calcio nordamericano, leggi Mls, la Major League Soccer a cui prendono parte club statunitensi e canadesi. Così il passaggio dell'ex attaccante dell'Atalanta Emmanuel Latte Lath, 26enne ivoriano, dal Middlesbrough all'Atlanta United per 22 milioni di dollari (circa 21,4 milioni di euro), secondo quanto annunciato oggi dalla franchigia della città che ospitò l'Olimpiade del 1996, stabilisce il nuovo primato del calciomercato nordamericano. Mai una cifra del genere era stata pagata per un calciatore, visto che il precedente record erano i 16,2 milioni di dollari pagati lo scorso novembre da Cincinnati per assicurarsi le prestazioni del bomber del Togo Kevin Denkey dal Cercle Bruges. Cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, nelle cui giovanili ha giocato fin da quando aveva 16 anni, Latte Lath ha poi messo insieme tre presenze e un gol in Serie A prima di cominciare un giro d'Italia che lo ha portato a vestire le maglie anche di Pistoiese, Pescara, Pianese, Carrarese, Spal e Imolese. Tornato alla Dea nell'estate del 2023, era poi stato acquistato dal Middlesbrough per 5,5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, il che vuol dire che ora, grazie a questo affare record della Mls, l'Atalanta incasserà un paio di milioni. "Latte Lath ha un gran fiuto del gol, e lo ha già fatto vedere in Europa", il commento del ds di Atlanta Chris Henderson. Allo United l'ivoriano troverà un altro ex atalantino, il russo Aleksej Miranchuk.