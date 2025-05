Dall'Arabia: Simone Inzaghi ha detto sì all'Al Hilal

Potrebbe davvero concludersi a Monaco di Baviera, il prossimo 31 maggio, l'avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. Questo, almeno, è quanto sostiene SSC, uno dei maggiori emittenti sportivi in Arabia Saudita, secondo cui il tecnico nerazzurro avrebbe dato il via libera alla finalizzazione dell'accordo con l'Al-Hilal. Secondo la tv saudita, Inzaghi sarà addirittura sulla panchina dell'Al-Hilal in occasione del Mondiale per Club 2025 e dovrebbe annunciare il proprio addio all'Inter immediatamente dopo la finale di Champions League contro il Psg. Insomma, quella di Monaco dovrebbe essere l'ultima partita di Inzaghi alla guida dell'Inter e chiudere così un quadriennio di successi che il tecnico vorrebbe arricchire con la Champions. In ogni caso nei prossimi giorni un uomo vicino all'attuale tecnico dovrebbe volare a Riad per finalizzare la trattativa e definire i dettagli di un contratto che garantirà a Simone 25 milioni netti a stagione per due anni. Questo nonostante il contratto in essere con l'Inter e la promessa, da parte di Marotta, di un rinnovo fino al 2027 con leggero ritocco dell'ingaggio fino a quota 7 milioni.