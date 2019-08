Dalbert si è convinto: il terzino brasiliano ha detto sì alla Fiorentina dando così il via libera allo scambio tra l'Inter e i viola per l'arrivo di Biraghi in nerazzurro. La trattativa verrà formalizzata nelle prossime ore con la formula del prestito con diritto di riscatto sia da per l'uno che per l'altro giocatore.