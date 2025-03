Oggetto misterioso alla Roma, titolare fisso al Benfica. È questa la strana parabola di Samuel Dahl, che non sa ancora quale sarà il suo futro. "Saranno i due club a decidere in estate, vediamo quello che accadrà - ha detto il calciatore a Sky Sport -. Ma ci sono tanti bei posti in giro e non si sa mai cosa riservi il futuro. Non escludo niente, nemmeno un ritorno a Roma. Benfica, Roma o altrove: tutto può succedere".