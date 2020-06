Cunha, Tonali e il sogno Morata. Prende forma la nuova Inter

MERCATO

Tre giocatori in partenza, un reparto da rinnovare. Solo Lukaku ha la certezza di restare nell'attacco nerazzurro, visto che Lautaro se ne andrà, così come Sanchez ed Esposito (destinato al prestito al Parma). L'Inter si sta muovendo decisa verso Matheus Cunha, punta brasiliana classe '99 dell'Herta Berlino. L'obiettivo è quello di tenerlo come prima alternativa alla coppia titolare. Resta da capire chi sarà il nuovo Lautaro, visto che sembra svanita anche la pista Cavani, destinato all'Atletico Madrid. Il Barcellona ha provato, nelle ultime ore, a inserire Dembelé nell'affare Lautaro, senza però entusiasmare l'Inter.

L'obiettivo numero uno, al momento è Alvaro Morata. Conte lo conosce, lo ha allenato al Chelsea, e lo vedrebbe benissimo al fianco di Lukaku. L'operazione, però, non è delle più semplici. L'Atletico Madrid lo riscatterà dai blues per 55 milioni. Complicato, poi, pensare che possa privarsene, considerando che Simeone ha tutta l'intenzione di tenerselo stretto. L'Inter però non mollerà facilmente. L'altro arrivo importante, che però riguarda il centrocampo, è quello di Tonali. La società di Suning è l'unica che si è mossa decisa sul centrocampista e l'accordo con Cellino si può chiudere con un prestito da 15 milioni più 20 di riscatto.