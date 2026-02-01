Bundesliga, esonerato l'allenatore del Werder Brema

Esoneri anche in Bundesliga. Il Werder Brema ha infatti annunciato la separazione dall'allenatore Horst Steffen, che sta pagando il prezzo di una serie di risultati negativi, l'ultimo dei quali è stato il pareggio casalingo per 1-1 contro il Borussia Mönchengladbach. "È stata una decisione difficile, ma non crediamo più che Horst e la squadra possano ribaltare la situazione dopo questa lunga serie di sconfitte", ha spiegato il direttore sportivo del club, Clemens Fritz. Gli allenatori in seconda Raphael Duarte e Christian Gross assumeranno l'incarico ad interim e prepareranno la prossima partita di Bundesliga, tra una settimana a Friburgo. Steffen ha assunto la guida del Werder Brema in estate, sostituendo Ole Werner, esonerato alla fine della stagione 2024/25. Il 56enne è l'ottavo allenatore della Bundesliga ad essere esonerato in questa stagione.