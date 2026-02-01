Bundesliga, esonerato l'allenatore del Werder Brema

01 Feb 2026 - 13:36

Esoneri anche in Bundesliga. Il Werder Brema ha infatti annunciato la separazione dall'allenatore Horst Steffen, che sta pagando il prezzo di una serie di risultati negativi, l'ultimo dei quali è stato il pareggio casalingo per 1-1 contro il Borussia Mönchengladbach. "È stata una decisione difficile, ma non crediamo più che Horst e la squadra possano ribaltare la situazione dopo questa lunga serie di sconfitte", ha spiegato il direttore sportivo del club, Clemens Fritz. Gli allenatori in seconda Raphael Duarte e Christian Gross assumeranno l'incarico ad interim e prepareranno la prossima partita di Bundesliga, tra una settimana a Friburgo. Steffen ha assunto la guida del Werder Brema in estate, sostituendo Ole Werner, esonerato alla fine della stagione 2024/25. Il 56enne è l'ottavo allenatore della Bundesliga ad essere esonerato in questa stagione.

