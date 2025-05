Il Flamengo starebbe trattando l'ingaggio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha detto addio all'Al Nassr e adesso cerca una nuova squadra per partecipare all'imminente Mondiale per Club. In realtà, lo staff tecnico, a partire dell'allenatore Filipe Luis, sarebbe pesantemente contrario all'arrivo di CR7.