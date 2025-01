La Cremonese comunica "di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Cagliari Calcio le prestazioni sportive del calciatore Paulo Dentello Azzi". In totale vanta 31 presenze in Serie A, 41 in Serie B (3 gol, 4 assist) e 170 in Serie C (17 reti e 16 assist). Azzi sarà legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2026.