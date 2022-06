CR7, voglia di cambiamenti: in bilico allo Utd, spuntano Chelsea e Bayern

ADDIO UNITED?

L'ex Juve accostato anche alla Roma, ma si tratterebbe soltanto di una suggestione al limite dell'impossibile

Acque agitate attorno al futuro di Cristiano Ronaldo. Al momento CR7 non parla, ma da più fonti arrivano indiscrezioni circa alcuni contatti con altri club in vista di un possibile addio al Manchester United. Secondo The Athletic, la scorsa settimana sarebbe andato in scena in Portogallo un incontro tra l'agente del portoghese Jorge Mendes, e Todd Boehly, neo-proprietario del Chelsea. Un summit solo esplorativo secondo quanto si apprende, ma dietro cui pare comunque nascondersi la voglia di Ronaldo di sondare altre chance e vagliare interessanti opportunità di mercato. © Getty Images

Voci alla mano, del resto, il contatto col Chelsea non sarebbe l'unica mossa messa a segno dall'entourage del giocatore per valutare alternative allo United. Nel dettaglio, stando alla Gazzetta dello Sport, oltre ai Blues, CR7 starebbe studiando anche la possibilità di bussare alla porta del Bayern Monaco per provare a prendere il posto del partente Lewandowski.

Ma non è tutto qui. Anche dall'Italia, infatti, arrivano clamorose indiscrezioni circa un continuo interesse della Roma per Ronaldo. Ipotesi che ha fatto subito sognare i tifosi giallorossi, ma che appare anche molto fantasiosa e azzardata. Sia per quanto riguarda gli eventuali costi dell'operazione, sia per gli obiettivi ambiziosi di Cristiano, sempre a caccia di palcoscenici importanti come la Champions League. Certo, il fascino della Città Eterna e la presenza di Mourinho potrebbero tentare CR7, ma si tratterebbe di una scommessa clamorosa. Qualcosa che al momento sembra difficile dare tra le prime opzioni del fenomeno portoghese.