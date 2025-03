CR7 in Brasile? La Portuguesa: "Sarebbe fantastico, ci parleremo"

La Portuguesa sogna Cristiano Ronaldo e proverà a strappare CR7 all'Al Nassr. Parola del presidente del club, Alex Bourgeois: "L'obiettivo del tentativo fatto per Nani era quello di rafforzare e salvare l'orgoglio della comunità portoghese qui in Brasile. Siamo indietro e cercheremo per il 2026, per il Paulistão del 2026, di acquistare un grande calciatore portoghese. Cristiano è il più grande portoghese di tutti i tempi, è la più grande personalità del mondo attuale. Sarebbe fantastico, ma posso solo immaginare quante persone propongano a Cristiano Ronaldo qualcosa che abbia a che fare col Portogallo, giusto? Ma è ovvio che è un grande portoghese e, ovviamente, a un certo punto dovremo provare a parlarci".