Coutinho è il re dei prestiti, Icardi 'solo' 5°. Sensi primo degli italiani

L'Osservatorio calcistico del CIES ha stilato i calciatori attualmente in prestito dal prezzo più alto, una classifica che li elenca sulla base del loro valore di trasferimento e di una stima dettata da un algoritmo. Al primo posto c'è Philippe Coutinho, passato dal Barcellona al Bayern. Seconda piazza per Dani Ceballos (dal Real all'Arsenal), mentre il podio è completato da Martin Odegaard (in prestito dal Real alla Real Sociedad). Quinto posto per Mauro Icardi, mentre Duvan Zapata (6°) è il primo giocatore che milita in Serie A. Il primo degli italiani è Stefano Sensi (7°), ma in classifica ci sono diversi giocatori che giocano nel nostro campionato o che ci hanno giocato. Scopri chi sono....