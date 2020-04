Coronavirus, calcio: la FIFA pensa a una terza finestra di mercato

NUOVA IPOTESI

Vista l'emergenza coronavirus che ha stravolto tutta la stagione calcistica, la FIFA starebbe pensando ad una terza finestra di mercato. La Federazione internazionale potrebbe essere più flessibile riguardo alle date del prossimo mercato, come ha spiegato James Kitching, direttore del regolamento calcistico FIFA, alla tv tedesca ARD 'Sportschau'. "Si potrebbe pensare all'apertura di una terza finestra" ha spiegato Kitching secondo cui si cercherà la massima flessibilità nell'adattarsi ai calendari europei.

Questi potrebbero essere riprogrammati se l'attuale interruzione dovesse durare più a lungo del previsto. Per ora esistono due periodi di mercato, uno in estate e l'altro in inverno.