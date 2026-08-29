Como, ufficiale l'acquisto di Ricci dal Milan

29 Ago 2026 - 14:55
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Il Como 1907 è lieto di annunciare l'ingaggio del centrocampista italiano Samuele Ricci in prestito fino al termine della stagione 2026/27 con opzione, dall'A.C. Milan.

Nato nel 2001, Ricci è cresciuto nel vivaio dell'Empoli, scalando le categorie giovanili prima di fare il suo esordio da professionista in Serie B nel 2019.

Dopo aver totalizzato oltre 90 presenze con l'Empoli, Ricci passa al Torino nel gennaio 2022, inizialmente in prestito, poi a titolo definitivo. Dopo tre stagioni e mezzo con i Granata, il centrocampista si è trasferito al Milan nel luglio 2025.

A 25 anni, Samuele Ricci conta già oltre 200 presenze da professionista e ha vestito la maglia della Nazionale Maggiore italiana in diverse occasioni. Un centrocampista ordinato e dotato tecnicamente, Ricci si unisce alla squadra di Cesc Fàbregas portando importante esperienza in Serie A e la capacità di gestire il gioco a centrocampo.

L'allenatore del Como 1907 Cesc Fàbregas, ha dichiarato: "Samuele è un giocatore che conosciamo bene. Ha grande qualità tecnica, intelligenza e capacità di gestire il pallone. Sono convinto che le sue caratteristiche si sposino bene con il nostro modo di giocare e che possa darci molto. Siamo felici di averlo con noi e non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme".

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