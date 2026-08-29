Como, ufficiale l'acquisto di Ricci dal Milan

L'allenatore del Como 1907 Cesc Fàbregas, ha dichiarato: "Samuele è un giocatore che conosciamo bene. Ha grande qualità tecnica, intelligenza e capacità di gestire il pallone. Sono convinto che le sue caratteristiche si sposino bene con il nostro modo di giocare e che possa darci molto. Siamo felici di averlo con noi e non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme".