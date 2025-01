Como scatenato, non solo Dele Alli: Insigne e Matic nel mirino

E' Il Como il club più attivo in queste ore sulla scena del calciomercato invernale. La salvezza è un obiettivo ancora da raggiungere, ma la proprietà è più che solida e non le manca la voglia d'investire. Così, dopo gli arrivi del portiere Butes e dell'esterno offensivo Assane Diao, nazionale U.21 spagnolo, la dirigenza dei lariani è al lavoro per mettere a segno altri colpi. Uno, per la difesa, è Rafa Marin, che al Napoli non ha trovato spazio ma nel quale il Real Madrid crede al punto da essersi tenuto, in ogni caso, il diritto di 'recompra'. Per il reparto avanzato, che potrebbe perdere Belotti per il quale ci sono stati contatti con il Venezia, i nomi più caldi sono quelli di Insigne, deciso a lasciare la Mls e Toronto e pronto ad abbassarsi l'ingaggio pur di tornare in Italia (su di lui c'è anche il Monza), e Ikoné che è in uscita dalla Fiorentina. Per il centrocampo continua il discorso, ben avviato, con l'ex romanista Matic. In più c'è sempre Dele Alli che si sta allenando alla corte di Fabregas, dove è in arrivo anche Fresneda, terzino classe 2004 di proprietà dello Sporting Lisbona e nel giro delle nazionali spagnole.