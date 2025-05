Como, parole d'addio per Fabregas: "Chi verrà dopo di me troverà un grande club"

Parole d'addio per Cesc Fabregas dopo la sesta vittoria di fila del Como, contro il Cagliari: "Succeda quel che succeda io ringrazierò per sempre quello che mi ha dato la società, sono orgoglioso di quello che si sta creando intorno a Como - le parole del tecnico dei lariani in conferenza -. Questa energia al Sinigaglia, una cosa diversa da quando sono arrivato da giocatore. Io voglio andar via di qui lasciando un'eredità, l'importante è che chi viene dopo di me ritrova una grande società, con ragazzi preparatissimi. Una cultura del lavoro spettacolare. Voglio lasciare questo al Como poi io sono molto contento e legato a tutti, molto coinvolto anche sul futuro. Quando arriverà il momento si dirà qualcosa. A un passo dall'addio? No, l'ho detto sempre questo. Quando andrò via, spero che dicano: 'Wow'. Il mio lavoro è preparare tutto, anche dopo 10-15 anni. La cosa più difficile è quanto fatto fino ad adesso. Ora bisogna alzare il livello".