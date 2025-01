Il Como guarda sempre in casa Lione per rafforzarsi. Oltre a Matic, i lagunari hanno messo nel mirino Maxence Caqueret, mediano di nazionalità francese che ha totalizzato 9 presenze in questa stagione in Ligue 1. Secondo L'Equipe ci sarebbe già un accordo tra le parti per una cifra prossima ai 17 milioni di euro. C'è attesa adesso per la risposta dello stesso calciatore.