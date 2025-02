Como, il valore di Diao è già raddoppiato

Per prendere Assane Diao il Como ha fatto un investimento importante: lo spagnolo è arrivato in Serie A a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro. Una cifra che ha permesso alla squadra di Fabregas di battere la concorrenza di alcuni club di Premier League e Bundesliga che lo stavano seguendo da diversi mesi. Nel giro della Spagna Under 21, il giocatore stava trovando poco spazio nel Betis Siviglia e ha deciso di cambiare squadra con l'obiettivo di mettersi in vetrina: missione finora perfettamente riuscita (già 5 gol in Serie A), tanto che il valore del suo cartellino è già per lo meno raddoppiato.