Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato a Radio KissKiss di uno dei lariani più chiacchierati in ottica mercato, ovvero Nico Paz: "Lui è assolutamente un progetto di campione, non lo è ancora perché deve migliorare in alcuni aspetti ma è senza dubbio un calciatore super moderno. Ha atteggiamento e umiltà che lo fanno rimanere il grande lavoratore che è. Noi speriamo di trattenerlo con noi il più possibile”