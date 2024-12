Como: contatti in corso per Calabria

Il futuro di Davide Calabria, che veste di rossonero dal 2007 e oggi indossa la fascia di capitano, sembra essere sempre più lontano dal Milan. Con Fonseca il numero 2 gioca poco e al momento non ci sarebbero stati contatti per rinnovare il contratto da 2 milioni in scadenza il 30 giugno del 2025 e nemmeno la proposta del giocatore di mantenere l’attuale ingaggio avrebbe agevolato la trattativa. In questa situazione prova a inserirsi il Como, che vorrebbe rinforzare la propria difesa con un elemento di esperienza e pregusta il colpo a costo zero: i contatti fra l’entourage del giocatore classe ‘96 e la dirigenza della squadra comasca sarebbero già in corso.