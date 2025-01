Como 1907 annuncia il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Federico Barba alla squadra svizzera del Sion. Il club desidera ringraziare il gicatore per il suo contributo al club non solo in campo ma anche nello spogliatoio. Federico ha collezionato 41 presenze per il club, dando un contributo significativo al ritorno del Como 1907 in Serie A dopo 21 anni.