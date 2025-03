Leandro Paredes ha appena rinnovato il contratto con la Roma per un anno, eppure si parla già del futuro. TyCSports ha riportato l'esistenza di una clausola da 3,5 milioni di euro attivabile da maggio e valida soltanto per il Boca Juniors che potrebbe portare il giocatore argentino in patria già in estate. Il club giallorosso ha prontamente smentito eppure non è da escludere un finale di carriera in Sudamerica.