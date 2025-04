Clamoroso in casa Foggia: via il tecnico Zauri e il ds a una giornata dalla fine del campionato

Clamoroso ribaltone in casa Foggia a pochi giorni dall'ultima giornata di Serie C. I dirigenti dei satanelli hanno deciso di cambiare guida tecnica e non solo prima della sfida in casa del Picerno, decisiva per evitare di disputare i play-out: "Il Calcio Foggia 1920 comunica l’esonero del DS Luca Leone e dell’allenatore Luciano Zauri - si legge -. A Leone e Zauri il club rossonero augura le migliori fortune sportive e professionali. Inoltre, comunica che la guida tecnica della prima squadra è affidata al mister dell’Under17 rossonera Antonio Gentile".