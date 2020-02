City, Guardiola: "Resto al 100% e giocheremo la Champions"

Dopo la vittoria in Premier contro il West Ham, Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa per commentare non solo (e non tanto) il successo per 2-o ma soprattutto per parlare del suo futuro dopo la sentenza arrivata dalla UEFA per violazioni al regolamento su Fair Play Finanziario e su sponsorship: "Resto al 100%. Se non mi licenzieranno, resterò qui al 100%. Sicuramente, senza dubbio. Questo club è speciale. Fino alla fine del contratto starò qui, voglio restare qui. Perché dovrei andarmene? Amo questa società, perché dovrei andare via. Più che mai in questa situazione. Nei prossimi tre mesi penseremo solo alla stagione, poi vedremo la sentenza ma non importa quel che accadrà. Resterò qui".