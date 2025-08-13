City, anche Akliouche in lista per il post Savinho

Giornate bollenti per il mercato del Manchester City. Sono diverse le questioni che infiammeranno le ultime due settimane di mercato dei Citizens: dal giro di portieri per arrivare a Donnarumma (previa cessione di Ederson al Gala) fino a sostituto di Savinho, pronto a trasferirsi al Tottenham. Per prendere il posto del brasiliano la prima richiesta di Guardiola è stata Rodrygo del Real per cui però Florentino Perez chiede una cifra intorno ai 100 milioni. Sicuramente non economico, ma meno costoso della stella del Real, sarebbe Magnes Akliouche. Il gioiello del Monaco, che negli ultimi giorni in Francia hanno accostato all'Inter, costa tra i 50 e i 60 milioni di euro e piace moltissimo a Pep e rientra nella rosa di possibili sostituti di Savinho. Il classe 2002 rimane anche un obiettivo del Bayer Leverkusen, come riporta l'esperto di mercato di Sky De, Florian Plettenberg.