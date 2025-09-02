Chukwueze, entusiasmo Fulham: "Atleta esplosivo e talento straordinario"

Samuel Chukwueze è un nuovo giocatore del Fulham e si è presentato così ai canali ufficiali del club: "Sono così felice di essere qui. È un club fantastico. Mi sembra di essere a casa, perché ho le mie persone intorno a me. Mi sento già a casa e non vedo l’ora di cominciare.” Così ha parlato invece Tony Khan, vicepresidente del club: "Sono entusiasta di dare il benvenuto a Samuel Chukwueze al Fulham! È un atleta esplosivo e un talento straordinario, che ha maturato una preziosa esperienza in Europa con il Milan e nelle competizioni internazionali con la Nigeria. Si unisce a noi con un prestito di un’intera stagione e opzione per il trasferimento definitivo, e siamo davvero felici di averlo al Club! Forza Fulham!"