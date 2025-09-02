Dalla Turchia: il Trabzonspor vuole Bennacer in prestito, l'algerino apre al trasferimento

Sirene turche per Ismael Bennacer. Secondo quanto riporta il quotidiano turco Sabah Spor, il Trabzonspor avrebbe messo nel mirino il giocatore algerino e avrebbe anche già presentato un’offerta ufficiale al Milan. La proposta consisterebbe in un prestito con diritto di riscatto, una formula non del tutto gradita al club rossonero ma che a mercato chiuso (in Turchia chiuderà il 12 settembre) potrebbe convincere il Diavolo a cedere il suo centrocampista, attualmente fuori rosa in quanto non fa parte del progetto tecnico di Max Allegri. Stando a quanto si legge, Bennacer avrebbe aperto al trasferimento in Super Lig.