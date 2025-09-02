Marsiglia, non solo Pavard: ufficiali anche Aguerd e O'Riley
02 Set 2025 - 15:00
Dopo il prestito di Pavard dall'Inter, il Marsiglia chiude due acquisti a titolo definitivo: si tratta di Nayef Aguerd, difensore centrale in arrivo dal West Ham, e Matt O'Riley, centrocampista acquistato dal Brighton.
