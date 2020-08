Chelsea, ufficiale: preso anche Thiago Silva

UN ALTRO COLPO

Il mercato funambolico del Chelsea si arricchisce di un nuovo colpo: i Blues hanno infatti ufficializzato l'ingaggio di Thiago Silva, che arriva dal PSG a parametro zero. Il brasiliano, che era stato accostato alla Fiorentina nei giorni scorsi ma aveva poi smentito un accordo con i viola, ha messo la firma su un contratto di un anno con opzione per il secondo. "Sono felicissimo - ha detto il difensore - Arrivo per competere per grandi traguardi, non vedo l'ora di giocare a Stamford Bridge".

Per i londinesi si tratta del terzo acquisto in pochi giorni, dopo quelli di Ben Chilwell e Malang Sarr (che però sarà girato subito in prestito per fare esperienza). Senza dimenticare i colpi più importanti e già ufficializzati nei mesi scorsi: Hakim Ziyech e Timo Werner.

"Non abbiamo dubbi che la qualità e l'esperienza di Thiago contribuiscano a completare i tanti talenti che abbiamo", ha detto la direttrice esecutiva del Chelsea, Marina Granovskaia. "Sarà un acquisto eccellente e speriamo di aggiungere altri trofei alla sua lunghissima lista". L'ex Milan era svincolato dopo la lunga esperienza al Paris Saint Germain, fatta di 8 stagioni e ben 25 trofei conquistati, anche se il suo ultimo ricordo con i parigini è la finale di Champions persa contro il Bayern Monaco a Lisbona.

Dopo i tanti affari in entrata, per i Blues potrebbe arrivare presto l'ora di concentrarsi sulle cessioni. In uscita c'è certamente Emerson Palmieri, anche perché nel suo ruolo sono stati spesi ben 55 milioni di euro per Chilwell. L'italo-brasiliano potrebbe far ritorno in Serie A, con Inter e Juve sempre alla finestra. Più difficile, ma non impossibile, strappare ai Blues il francese Kanté, per cui Conte stravede.