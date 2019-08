Possibile cambio di casacca in vista per David Luiz. Il difensore brasiliano del Chelsea spinge per lasciare i Blues ed è in trattativa avanzata con l'Arsenal, che ha presentato un'offerta. Lo scrive 'L'Equipe'. Nelle file dei Gunners il 32enne giocatore potrebbe prendere il posto di Laurent Koscielny, trasferitosi al Bordeaux. Il Chelsea però non è disposto a rinunciare al difensore e la tensione è aumentata nelle ultime ore tra le due parti. Tanto che David Luiz, legato ai Blues fino al 2021, oggi non si è allenato con i compagni di squadra.