Ceo Leverkusen: "Xabi Alonso va o rimane? 50 e 50%"

"Xabi Alonso non ha una clausola di uscita, ma tra noi c'è un patto fra gentiluomini. Se lo chiama uno dei club nei quali ha giocato, ne parleremo con lui e non lo ostacoleremo". Lo ha detto il Ceo del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, a Madrid dove si trova per un evento della Fondazione Laureus, durante il quale ritirerà un premio assegnato al club campione di Germania (da imbattuto) nel 2024. Il dirigente ha risposto così a chi gli chiedeva un commento alle voci che danno Alonso in avvicinamento alla panchina del Real Madrid. "Comunque abbiamo bisogno di chiarezza - ha aggiunto il ceo del Leverkusen -, quindi una decisione va presa entro tre o quattro settimane, Non vogliamo attendere la fine della stagione: la posizione dell'allenatore è importante per ogni club".