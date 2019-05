CELTIC, DOPO IL TREBLE LA CONFERMA DI LENNON

25/05/2019

Dopo aver portato il Celtic al successo in Scottish Cup (vittoria che è valsa il treble), il tecnico degli scozzesi Neil Lennon è stato ufficialmente confermato anche per la prossima stagione. L'annuncio è arrivato tramite il sito del club scozzese che ha confermato come lo stesso Lennon abbia accettato di proseguire in panchina dopo i 4 mesi di questa stagione.