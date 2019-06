CELLINO BLINDA TONALI: "NON LO VENDO"

10/06/2019

Uno scatenato Cellino ha parlato del futuro del suo Brescia e di Tonali all’uscita dalla Lega: “Tonali non si vende, è incedibile. Non vendiamo nessuno. Offerte? Non ho mail, non ho nulla. Me le mandano i piccioni viaggiatori, ma se uno non si vende, non si vende. Di cazzate ne ho già fatte”.