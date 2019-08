Edinson Cavani chiude definitivamente le porte all’Inter. In un'intervista a 'Le Parisien', il Matador ha ribadito l'intenzione di arrivare a fine contratto (giugno 2020) con il Psg. “Del mio futuro - ha spiegato l'attaccante uruguayano - ho già parlato la scorsa stagione. Ho promesso, non solo ai tifosi, ma anche a me stesso, che sarei rimasto qui fino alla fine del contratto. Vedremo poi se il calcio mi farà rimanere qui".