CAVANI: "NEYMAR VIA DAL PSG? LUI SA COSA DEVE FARE"

23/06/2019

Dal ritiro dell'Uruguay, Cavani ha parlato del futuro di Neymar, suo compagno di squadra al Psg: "Barcellona? Ho parlato con lui della sua situazione quando eravamo in Francia. Ora, durante la Copa America, no, non stiamo parlando, e con tutto quello che sta succedendo, direi che sa esattamente cosa dovrebbe fare. So che è un momento difficile per lui. Neymar ha il carisma e la capacità di andare avanti. Spero che si riprenda, gli auguro il meglio, che si riprenda il più rapidamente possibile. Deve lasciarsi alle spalle tutto quello che gli è successo".