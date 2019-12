Cavani, l'agente chiama l'Atletico Madrid: "Ottima opzione"

AU REVOIR PARIS

Edinson Cavani diventerà probabilmente un giocatore dell'Atletico Madrid la prossima estate, quando si libererà a parametro zero dal Psg, ma non è escluso che il bomber uruguaiano possa anticipare i tempi già nella finestra di mercato di gennaio "anche se è difficile". Lo scrive oggi 'AS', che ha interpellato l'entourage dell'ex attaccante di Palermo e Napoli, e che parla di "contatti frequenti" tra gli agenti dell'uruguaiano e il club colchoneros, che ha perso Diego Costa per diversi mesi.

"Dall'Atletico siamo stati chiamati per parlare di Edinson - fa sapere il quotidiano sportivo spagnolo riportando le parole dei procuratori - e in estate si potrebbe fare. C'è interesse, ma non abbiamo ancora parlato di cifre, siamo solo all'inizio di una negoziazione. L'Atletico Madrid è un grande club ed è un'ottima opzione per il giocatore, a cui piace molto l'idea per diversi motivi: per la grandezza del club, per la Liga, che è uno dei campionati più importanti al mondo, perché potrebbe giocare la Champions e per la lingua", fanno sapere dall'entourage di Cavani.

Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2020 e dal primo gennaio è libero di poter negoziare con qualunque club, anche se - aggiungono le fonti - "l'Atletico non è l'unico club che ha mostrato interesse per Edinson, ma è vero che è certamente uno dei più attraenti per lui". In ogni caso, "è molto difficile che il giocatore possa arrivare in questa finestra di mercato, perché l'Atletico dovrebbe negoziare con il Psg".

Trentadue anni, Cavani (che con la maglia del Psg ha giocato 279 partite e realizzato 193 gol) non sta vivendo una grande stagione a Parigi, dove è arrivato nel 2013: ad oggi il bomber uruguaiano, scavalcato nelle gerarchie da Icardi, ha giocato solo nove partite e segnato due gol. Una miseria per uno come il Matador, che sta soffrendo la concorrenza con l'attaccante arrivato in prestito dall'Inter, autore di 12 gol in 10 partite.