Caso Messi-Barcellona: Lionel può restare fino a giugno, il padre-agente al lavoro

VERSO LA QUADRA

Lionel Messi continua a mantenere il più totale silenzio, ma le speculazioni sul suo futuro si sprecano. Intorno al fuoriclasse argentino si sta cercando di trovare una soluzione che possa mettere sulla stessa lunghezza d'onda la sua voglia di cambiare aria e quella del Barcellona di non perderlo subito. Jorge Messi, padre-agente del giocatore, per il terzo giorno è al lavoro per cercare di sbloccare la situazione e nel suo ufficio presso la fondazione del figlio sta studiando le carte. La posizione di Bartomeu - e quindi del Barcellona - di non lasciarlo partire è netta, ma l'addio pare inevitabile a fine stagione a parametro zero.

Il presidente blaugrana, messo alle strette dalle mosse ufficiali di Messi, è sempre rimasta la stessa, rifiutandosi categoricamente di agevolare l'addio della Pulce negoziando la separazione a cifre più abbordabili per i grandi club, come il Manchester City, dei 700 milioni della clausola. Il Barcellona ha infatti fatto sapere a Jorge Messi che non intende cedere il giocatore a nessun prezzo inferiore alla faraonica clausola rescissoria dicendosi disposto a intentare una causa legale se lo stesso Messi decidesse di mantenere la sua posizione lontana dal club. Preso atto della cosa, l'agente di Messi ha informato Lionel.

Secondo le ricostruzioni dei quotidiani spagnoli vicini alle questioni blaugrana, il numero 10 sembrerebbe intenzionato a rivedere di poco la propria posizione. Jorge Messi è nell'ufficio della fondazione di Lionel per valutare le carte e sarà in continuo contatto con la dirigenza del Barcellona, ma il giocatore non ha intenzione di chiudere la propria carriera in Catalogna attraverso carte bollate e tribunali. Per questo si va verso la sua permanenza in blaugrana almeno per l'ultimo anno di contratto, puntando poi all'addio da svincolato nella prossima stagione.