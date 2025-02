Casemiro avvisa lo United: "Mi piacerebbe rimanere, ma voglio giocare di più"

Casemiro non sta trovando troppo spazio nel Manchester United, tuttavia il calciatore brasiliano si sta trovando bene in Inghilterra e per questo vorrebbe rimanere: "Devo continuare a fare ciò che sto facendo, con molto rispetto ed educazione. Certo che mi piacerebbe giocare di più, ovviamente - ieri sono stato titolare contro il Tottenham -. Non conosco nessun calciatore che non voglia giocare e aiutare. Inoltre, vorrei aiutare il club in questo momento - ha spiegato in un'intervista ad AS -. Affronto le cose con rispetto verso i compagni e lo staff tecnico. E soprattutto, rispetto per il Man United, un club al quale sono molto grato. Ho un anno e mezzo di contratto e mi piacerebbe rispettarlo qui a Manchester. Mi trovo bene qui e anche la mia famiglia si è adattata, parliamo inglese. Sono molto grato ai tifosi di Old Trafford e al club. Sono felice a livello di club. Felice in panchina? Certo che no. Quella è un'altra cosa".