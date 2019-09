Potrebbe tornare a giocare in Europa Yannick Ferreira Carrasco, al momento in Cina al Dalian Yifang dopo le esperienze con Atletico Madrid e Monaco: "Un giocatore non perde il proprio talento se va a giocare in un altro campionato - dice l'esterno offensivo a Rtbf -. Futuro? Vediamo a gennaio, se c'è una possibilità devo farmi trovare pronto ma non dipende tutto da me. Dipenderà dalle offerte e dal presidente".