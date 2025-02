Carnevale: "Per Lucca, Bijol e Solet ci sarà la fila a giugno"

"Solet al Napoli? È pronto per una Top. Lucca, Bijol e Solet sono stati richiesti a Gennaio, ci sarà la fila a Giugno. Lucca diventerà un giocatore della nazionale e lo rivedo in me in certi gesti in campo. Lui ha una qualità in più di me: il tiro da fuori". Così il Responsabile Scouting dell'Udinese Andrea Carnevale ai microfoni di Radio Crc. "Solet è più forte di Koulibaly che avevo visto nell'under 21 di allora. Potenzialmente e fisicamente questo ragazzo è più forte. Solet già l'avevo segnalato anni fa quando giocava al Lione, ha fatto delle cose su Anguissa nel match contro il Napoli che il camerunense sembrava piccolino. Anche ieri ha giocato in un modo che ti fa capire che ha una grande fermezza difensiva. Fa paura anche a me", ha aggiunto. Anche "Lucca è cresciuta tantissimo. Io sono il primo che dice che si devono fare supplementi e me lo disse pure Spalletti. Vice Lukaku? Hanno caratteristiche diverse. Davis somiglia a Lukaku. Lo abbiamo appreso proprio perchè aveva delle caratteristiche simili a quelle di Lukaku che se il belga è più prestante fisicamente. Infortunio? Questa settimana ha avuto la febbre ma dovrebbe rientrare al più presto", ha concluso.