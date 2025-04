Caracciolo e il retroscena con la Juve: "Ecco perché Marotta non mi volle"

Andrea Caracciolo avrebbe potuto vestire la maglia della Juventus. E' questa la rivelazione fatta dall'"Airone" in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport nella quale ha ripercorso la sua carriera: "Nel mercato di gennaio del 2011 ero stato vicino alla Juventus, che poi prese Matri. Marotta si oppose, secondo lui soffrivo la competizione. La verità è che ai tempi della Sampdoria ci scontrammo in malo modo. Mi volevano i Rangers, ma rifiutai l'offerta per tornare di nuovo a Brescia. Lui se la prese, così gli dissi che se non mi avesse lasciato andare sarei rimasto tutto l'anno in vacanza a Genova. Per il Brescia rifiutai anche un contratto milionario della Dinamo Kiev nel 2011".