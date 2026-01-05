Cancelo-Inter, la trattativa si complica. Il Barcellona fa l'offerta e il giocatore preferisce la Spagna

Il portoghese mette il "like" ad Akanji ma i catalani sono vicini al prestito
Il futuro di Cancelo si deciderà entro questa settimana. Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha confermato che i contatti ci sono stati e la trattativa è in essere: insomma, l'Inter punta apertamente Cancelo per far fronte all'assenza di Dumfries. Ma il Barcellona, al momento, sembra nettamente in vantaggio. I catalani hanno inviato la prima offerta ufficiale all'Al Hilal per il portoghese. La proposta è quella di un prestito con una piccola parte dello stipendio coperta e si sa che Cancelo vede di buon occhio la soluzione che lo porterebbe in Liga. Nonostante ci sia un "mi piace" sul quale si può fare qualche richiamo: stiamo parlando del 'like" che l'esterno portoghese ha messo al post di Manuel Akanji con cui il centrale svizzero ha celebrato la vittoria contro il Bologna.
Le trattative sono in corso e, nell'eventualità i catalani decidessero di affondare il colpo, hanno tempo sino a venerdì per comunicare alla Liga il taglio di Christensen (fuori per almeno quattro mesi) e inserire un nuovo giocatore con ingaggio pari all'80 percento di quello percepito dal danese.