Cancelo-Inter, la trattativa si complica. Il Barcellona fa l'offerta e il giocatore preferisce la Spagna

Il futuro di Cancelo si deciderà entro questa settimana. Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha confermato che i contatti ci sono stati e la trattativa è in essere: insomma, l'Inter punta apertamente Cancelo per far fronte all'assenza di Dumfries. Ma il Barcellona, al momento, sembra nettamente in vantaggio. I catalani hanno inviato la prima offerta ufficiale all'Al Hilal per il portoghese. La proposta è quella di un prestito con una piccola parte dello stipendio coperta e si sa che Cancelo vede di buon occhio la soluzione che lo porterebbe in Liga. Nonostante ci sia un "mi piace" sul quale si può fare qualche richiamo: stiamo parlando del 'like" che l'esterno portoghese ha messo al post di Manuel Akanji con cui il centrale svizzero ha celebrato la vittoria contro il Bologna.