José Maria Callejon ha deciso di dire basta al calcio giocato. L'ex giocatore di Napoli e Fiorentina ha infatti fissato la data del suo ritiro che avverrà sabato 24 maggio al Banus Football Center, in quella che sarà la sua ultima partita con il Marbella, chiamata ad affrontare l’Antequera per conquistare la salvezza in Primera Federación.