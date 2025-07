Calhanoglu non parte: Galatasaray offre solo 10 mln

Hakan Calhanoglu non andrà al Galatasaray, come si sentiva dire da settimane nell'ambiente del calciomercato. Il centrocampista turco dell'Inter, almeno per ora, non si muoverà da Milano: il club di Istanbul avrebbe infatti offerto solo 10 milioni di euro, cifra ritenuta del tutto inadeguata dai nerazzurri. La squadra vicecampione d'Europa, secondo la Gazzetta dello Sport, oltre a tenere Calha, ora punterà forte su Leoni del Parma, giovane difensore molto corteggiato da club importanti.