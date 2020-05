Calciomercato, nuove date: finestra dal 1 settembre al 5 ottobre

Dopo il via libera del governo, il calcio italiano ha ridefinito il campionato per completare la stagione. E nella "rivoluzione" post Covid-19 ci sono grandi novità anche per il calciomercato estivo. A causa dello slittamento della Serie A, della Coppa Italia e delle Coppe europee, l'Assemblea di Lega ha fissato infatti dal 1 settembre al 5 ottobre il prossimo periodo utile per acquisti, prestiti e cessioni.