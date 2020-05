Ripresa Serie A, oggi si decide su calendario e orari del campionato

La decisione più importante, quella della ripresa del campionato con relative date, è arrivata con il via libera governativo di Spadafora. Ora il calcio italiano deve decidere come ripartire: orari e calendario sul tavolo dell'Assemblea di Lega di oggi, preceduta dal Consiglio. Il campionato sembrava dovesse riprendere con i recuperi della 25.a giornata ma l'inserimento della finale di Coppa Italia prima del 20 giugno, ipotesi inizialmente non presa in considerazione dalla Lega, ha scombinato i piani.