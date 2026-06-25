Calciomercato Lazio: si pensa a Coppola per il dopo Romagnoli

25 Giu 2026 - 13:00
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Diego Coppola © Getty Images

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La Lazio ha scelto di voltare pagina e di affidare la propria ripartenza a Gennaro Gattuso. L’arrivo del tecnico calabrese segna l’inizio di un nuovo ciclo, costruito su idee chiare e sulla volontà di rilanciare le ambizioni del club. A Formello si lavora per plasmare una squadra competitiva e in grado di rispecchiare il carattere e l’intensità che hanno sempre contraddistinto Gattuso, sia da calciatore che da allenatore. La dirigenza biancoceleste è già attiva sul mercato per consegnare al nuovo tecnico una rosa all’altezza delle aspettative, con particolare attenzione al reparto difensivo, dove capitan Romagnoli è ormai pronto a partire in direzione Arabia.

In cima alla lista dei desideri della Lazio c’è Diego Coppola, difensore rientrato al Brighton dopo l’esperienza in prestito al Paris FC. Il profilo del giovane centrale piace per qualità, prospettive di crescita e caratteristiche tecniche, ritenute ideali per il nuovo corso laziale. Il club inglese valuta il cartellino del giocatore intorno agli 11 milioni di euro, una cifra importante per le casse biancocelesti. Per questo motivo la Lazio starebbe studiando una formula alternativa, provando ad avviare la trattativa sulla base di un prestito, soluzione che consentirebbe di contenere l’investimento immediato e di valutare il giocatore nel corso della stagione.

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