Calciomercato Lazio: si pensa a Coppola per il dopo Romagnoli

La Lazio ha scelto di voltare pagina e di affidare la propria ripartenza a Gennaro Gattuso. L’arrivo del tecnico calabrese segna l’inizio di un nuovo ciclo, costruito su idee chiare e sulla volontà di rilanciare le ambizioni del club. A Formello si lavora per plasmare una squadra competitiva e in grado di rispecchiare il carattere e l’intensità che hanno sempre contraddistinto Gattuso, sia da calciatore che da allenatore. La dirigenza biancoceleste è già attiva sul mercato per consegnare al nuovo tecnico una rosa all’altezza delle aspettative, con particolare attenzione al reparto difensivo, dove capitan Romagnoli è ormai pronto a partire in direzione Arabia.